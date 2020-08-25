醫管局設專線主動追蹤未入院確診者　至今接觸逾550人

第三波新冠肺炎疫情來勢洶洶，公立醫院隔離病床一度「爆煲」，曾出現逾百確診病人滯留家中未獲安排入院治療。醫管局及後在病人電話支援服務「護訊鈴」成立新專線，上月30日起啟用，主動聯絡仍未入院的病人，跟進病況和講解感染控制資訊等，至今共接觸逾550名病人。有資深護師指，外界追蹤確診者的住址對他們造成巨大心理壓力，甚至有病人擔心被歧視，要求入夜後才送她入院，護師憶述時一度哽咽，坦言對病人的情況感到無助。

護訊鈴科組經理鄺倩儀指，總部在上月25日通知，要為正輪候入院的確診者設立新專線，為他們提供支援。鄺隨即訓練廿五位同事，教授他們由感染控制專家準備的資訊，並不斷提醒同事要將心比己，讓病人盡情抒發鬱悶，形容這是病人訴說擔憂的渠道。

追蹤疫廈亦是該團隊恒常工作，資深護師莊清蓮回想其中一位女病人在通話時提到，屋苑通訊群組正在尋找哪一戶全家染疫，她怕被認出，要求入夜後才將她送院。莊憶述時眼淚奪眶而出，慨嘆染疫對病人而言是重擔，還要背負被歧視的心理壓力。

熱線啟用逾3周，聯絡到逾550名病人，接撥逾750次電話，高峰期時，病人一般等待約4、5日才獲安排入院。隨着疫情回落，熱線上周五（21日）停止聯絡確診者，但鄺透露全民檢測下月展開，屆時確診數字有機會回升，團隊已隨時準備好，隨時再走上戰場。

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