黎智英漠視法紀無罩闖法院　遭保安截停𤓓爆

壹傳媒黎智英涉嫌在三年前刑恐東方男記者案，審訊昨踏入第三日。黎智英昨晨抵達法院應訊時，被發現沒有戴口罩，涉嫌違反實施近一個月的「強制口罩令」，沿途一直有保安提醒他，黎卻似乎懵然不知繼續前行，直至進入大樓門口被保安截停，才從衫袋取出口罩戴上。

由於本港新冠肺炎疫情反覆，政府在七月二十九日把防疫措施加辣，包括把強制戴口罩令延伸至室外公眾地方，即除了身處私人場所，其餘地方均要全民戴口罩，違者可處定額罰款二千元，最高可處罰款五千元。昨晨近九時，身穿藍色西裝外套的黎智英，乘私家車抵達西九龍法院正門，並獨自步入法院大樓。只見他沒有戴口罩，通過體溫探測儀後，逕自穿過地下大堂前行，沿途有保安吩咐他戴口罩，惟黎一直未有理會。當黎到達法院大樓A座門口，準備入內時，終於被保安截停。黎摸摸衫袋，掏出一個外科口罩戴上，並等候升降機上樓。

此外，昨晨八時許，多名市民到法院大樓外示威，批評黎是政治黑暴黑手，促請法庭重判。示威者以兩人為一組拉起橫額，上面寫着「起訴黎智英，嚴懲賣國賊」、「重判黎智英」、「聲討政治黑暴黑手」、「肥佬黎勾結外國勢力，亂港黑手正×街」等標語，部分人更帶備揚聲器及咪高峰助威。期間有黎的支持者抵達法院外聲援黎，他們舉起手機拍攝，並與示威者對罵。

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