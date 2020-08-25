東方日報A1：黎智英刑恐東方記者案表證成立　8.28結案陳詞

壹傳媒黎智英於二○一七年參與維園六四集會時，涉嫌在未被挑釁下恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案件昨於西九龍法院續審。控方在庭上播放黎的警誡會面錄影，黎指當日因認得受害人Ｘ是經常「兜口兜面」拍攝他的記者，於是上前爆粗責罵記者和對他說：「搵人搞你」，黎自稱是「斯文人」，說出該些話只是衝口而出。但當日在場的另一名東方記者則供稱，黎三度用粗口指罵事主，當時黎情緒激動，表情「好嬲怒」。控方舉證完畢，法庭裁定案件表面證供成立，黎不自辯亦不傳召證人，控辯雙方將於本月二十八日作結案陳詞。

七十二歲被告黎智英，被控於一七年六月四日，在銅鑼灣興發街一號維多利亞公園內近音樂亭，威脅Ｘ會使其人身遭受損害，意圖使Ｘ受驚。被告一旦定罪，最高可被判監禁兩年和罰款二千元。

上述警誡會面錄影在一八年八月十六日下午約五時進行，黎智英當時由律師何俊仁陪同。黎向警方聲稱，東方多年前開始會派記者跟隨他出入，部分更廿四小時追蹤。黎認得Ｘ是其中一人，跟了他數年。黎形容Ｘ「特別aggressive（進取）」，「其他人都喺出面影，佢（Ｘ）就成日兜口兜面『喳喳喳』影我挑撥我」，又指「佢（Ｘ）成日跟住我，成日搞我，我咪認識佢」，但不知道Ｘ的名字。

黎在會面時指稱，事發當日首次見到Ｘ便是案發的時候，他不知道Ｘ有沒有拍攝他，他坦承只因認得Ｘ便上前責罵Ｘ。黎承認有用粗口罵Ｘ，黎已記不起確實字眼，但稱大概是「我×你老母」；黎承認當時亦有向Ｘ指「搵人搞你」。黎向警方解釋，「搞」的意思是申請禁制令、找律師及報警，自言「當時我冇諗得咁詳細」，又謂自己是「斯文人」，「唔會諗到搵黑社會搞佢（Ｘ），我從未搞過人」，黎強調當時只是衝口而出，而且最終都沒有因此事去找律師或申請禁制令。

另外，在東方任職記者約二十四年的證人Ｙ則供稱，事發當日下午三時許，他先到被告住所外工作，至傍晚六時半抵達維園採訪，並與Ｘ會合。約半小時後，集會完結市民陸續離開。期間Ｙ見到李柱銘正接受訪問，於是舉機拍攝。未幾他聽到站在背後約兩米的被告，突然大聲鬧他的同事Ｘ，遂即時轉身拍攝。Ｙ直言不記得被告所用的確實字句，但「似係啲粗口」。Ｙ形容被告當時顯得激動，表情「好嬲怒」。

被告未幾離開，Ｙ便關機。惟隔了數秒，被告又轉身再用粗口罵Ｘ，他隨即再開機拍攝。Ｙ見被告罵完又走，遂放下攝影機。被告此時卻又再度轉身用粗言穢語鬧Ｘ，Ｙ嘗試舉機但這次錄不到過程。Ｙ在接受辯方盤問時，承認在一四至一七年間，東方記者會頻繁地追蹤被告。而案發當日，他約下午三時在被告住所外見被告乘車離開，遂開車尾隨，見被告到李柱銘的住所，再跟李一同乘車到維園。

案中東方男記者Ｘ上周出庭作供，指當日在採訪期間，遭被告爆粗指罵「×你老母×」，被告更揚言「我實搵人搞×你」、「我已經影×咗你相」，令他心理受創，及後更被確診患上抑鬱心境適應障礙，需服食藥物緩解病況。上周五他作供完畢後，再遭疑似被告的「粉絲」咒罵「死全家、冚×剷」等，最終Ｘ要在警員護送下，用西裝外套蓋着頭離開法庭。

案件編號：WKCC 956/2020

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