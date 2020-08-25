探射燈：南亞漢爭女打交　元朗治安惡化

周日不少外傭在元朗與南亞同鄉共聚，惟元朗近年曾發生多宗南亞街頭混戰，嚴重影響區內治安。有區議員表示區內南亞人聚集對居民造成滋擾，加上近期警方減少街道巡邏，令區內出現「無警時分」。

本月初元朗逢吉鄉發生嚴重傷人案，3名越南漢攜刀闖至1間士多，斬傷舖內3名男子，得逞後四散，警方其後拘捕2男2女，年齡介乎27至49歲的越南籍人士，並追緝兩名在逃的越南兇徒歸案。去年擊壤路足球場亦曾發生南亞漢集體打鬥血案，兩名持「行街紙」的巴基斯坦籍假難民，疑因「爭女」與3名孟加拉漢發生打鬥，觸發20人圍繞球場追逐而演變成「爆樽」群毆血案，引起居民極大回響。

元朗區議會副主席麥業成指區內有不少持「行街紙」的南亞或非洲籍人士居住，大多聚居在元朗市中心、錦田、八鄉等租金較便宜的地方，由於他們無法在港工作，無所事事下經常聚集在一起喝酒、喧嘩，對區內居民構成一定滋擾，「之前區內都發生過幾宗涉及南亞人嘅搶劫案，所以居民對佢哋都幾有戒心。」麥亦反映自去年起，少見警方落地巡邏，令區內經常出現「無警時分」，罪案率亦隨之上升，居民人心惶惶，因此希望警方可恢復恒常巡邏工作，加強巡視區內「治安黑點」。

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