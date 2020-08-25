探射燈：百呎宿舍逼到爆　外傭打地鋪瞓

新一輪新冠肺炎疫情在社區快速傳播，形成多條複雜的傳播鏈，更爆發外傭宿舍群組。全港估計有6000名外傭居住在宿舍中，宿舍環境一直備受批評。有關注團體指疫情下外傭宿舍需求大增，入住人數急增1倍。

東網記者走訪多間外傭宿舍，薄扶林村的宿舍只是一間不足100平方呎的鐵皮屋，外傭坦言是僱主租用供其入住。北角有宿舍疑有僭建；銅鑼灣有中介公司於辦公室內闢出房間供外傭入住；亦有宿舍位於中介公司隔壁，單位內卻未見有床架，估計外傭晚上要「打地鋪」。

「冇事就唔理，一爆發疫情，政府先開始關注呢個情況。」香港僱傭代理協會主席張結民指疫情期間，外傭宿舍「逼爆」，入住宿舍的外傭人數較以往翻倍，大量外傭因簽證問題而被迫逗留在港；但自從有待業外傭確診新冠肺炎，政府才決意加快處理外傭簽證申請，以減少外傭逗留宿舍的時間，並盡快安排提早終止合約的外傭離港。他又指現時市面上有超過一半以上外傭宿舍沒有向外國領事館申領宿舍牌照，由於不受領事館監管，宿舍居住環境缺乏保障，當中爆疫的旺角長興大廈宿舍便是一例。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020