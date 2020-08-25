探射燈：外傭除罩趁墟　僱主憂疫回家

剛過去的周日，政府禁聚令未放寬，銅鑼灣、中環、元朗一帶，外傭「墟市」如常熱鬧，南亞小販無牌擺賣，有人在路邊開爐炸物賣給同鄉，更有人開「無罩」派對把酒言歡，統統擺明違反禁聚令，夜後垃圾更招惹老鼠。有外傭僱主及議員擔心外傭播疫並將病毒帶返家中，敦促警方加強執法。

周日未到中午，不少外傭與南亞人「打躉」的元朗擊壤路，十數個地攤經已開檔，檔主將煮好的「家鄉菜」以一個個膠盒盛載，擱在地上，不少人拉下口罩進食。有南亞男子為外傭進行腳底按摩，至少4人聚集拉低口罩聊天。該處有多間南亞士多，至少4男女圍攏除罩把酒言歡，至晚上人潮仍未散去，惟現場遺下垃圾和多個紙皮箱，有老鼠流竄。

銅鑼灣高士威道亦未見有人在場執法，不論行人路、天橋底均有外傭聚集，部分人三五成群聊天，至少4檔在開爐煮食，甚至有人用滾油製作炸物，卻以紙皮和膠袋遮掩，恐存火警隱憂。熟食檔吸引不少同鄉「幫襯」，附近亦有南亞小販「開檔」，外傭與南亞人齊齊除罩「煲煙」。

中環德輔道中和畢打街交界，南亞小販一如以往擺賣，吸引大批外傭駐足選購。期間有小販除罩叫嚷，口沫橫飛。愛丁堡廣場附近的行人隧道大批外傭席地而坐，不少人脫下口罩休息聊天，亦有人賭啤牌，逾半群組多於2人聚集，每組間亦不足1.5米距離。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，明白外傭有休息需要，但疫情下應避免聚集，亦要小心無徵狀患者。她指不少僱主對外傭假日外出感到擔心，建議執法部門加強巡邏及嚴正執法。議員容海恩表示，外傭「犯聚」問題持續多時，過去循多個渠道要求警方加強執法，但問題未見改善。

警方發言人回應指，過去周日聯同相關政府部門到外傭聚集的地點巡查，行動中向9名涉嫌違反禁聚令的外籍人士發出定額罰款通知書；並以涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》檢控一名外籍女子。警方呼籲市民主動配合遵守相關防疫規例。

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