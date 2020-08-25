網民熱話：大媽海星灣密密手撈海星　目擊者：個箱有三四百隻

曾被揭發遊人瘋狂撈捕海產的馬鞍山海星灣，近日再現生態殺手。有網民在現場目擊一名大媽在海中瘋狂撈捕海星，旁邊的發泡膠箱內，竟擺放三四百隻海星，數量之多令人咋舌，網民不禁怒斥，「全地球嘅海星都畀你哋攞晒！」

片段近日在Facebook群組熱傳，數秒的片段中，可見一身防曬裝備的大媽在海邊，俯身撈起海星，將海星放在旁邊一個箱內收起。目擊網民形容，「見到呢個大嬸攞住一大個發泡膠箱 ，喺海度撈啲海星上嚟，掟落個箱度，個箱內有大約三四百隻海星」。該網民語帶怒火說：「全地球嘅海星都畀你哋攞晒...你哋有冇公德心㗎？」又促請漁護署加強監管。

大媽行徑亦令網民憤怒，直指她破壞環境，有人則認為目擊者不能單單拍片，應立即上前阻止，不過事後估計是目擊者再補充，當時曾出言阻止，但對方卻置若罔聞。不過亦有人對大媽一人可撈捕大批海星感到懷疑，「咁勁？？？咁樣執到三四百隻？？」。

網民有話說

Joe Yum：呢個情況唔係依家，好耐之前有人喺度執啦

Hay Deri：其實執嚟做乜？

Ally Man：不是全部海星都可以做中藥的，希望佢冇執錯

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