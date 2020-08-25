中美貿易代表通電話檢討貿協落實情況　同意有進展

中美關係持續升溫之際，美國貿易代表萊蒂澤、財長姆紐欽周一（24日）與中國國務院副總理劉鶴通電話，商討中美首階段貿易協議落實情況，雙方認為貿易協議有進展。中國官媒亦公布相關消息，形容對話有建設性，雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動落實首階段貿易協議。

美國政府聲明指，萊蒂澤、姆紐欽與劉鶴討論了中國實行結構性改革的行動，以確保更好地保護知識產權、移除美國企業在金融服務及農業的經營障礙、消除強制技術轉移。雙方亦討論了中國顯著地增購美國商品，以及未來履行協議的所需行動，同意履行情況有進展，承諾採取必要行動確保協議成功。

中國官媒指，劉鶴應約與萊蒂澤、姆紐欽通電話，雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、首階段貿易協議落實等問題進行有建設性的對話，同意創造條件繼續推動協議的落實。

中美貿易協議列明兩國高級別代表需每半年開一次會，檢討落實情況，此前有指兩國代表會於8月15日通電話檢討，但後來取消。美國總統特朗普承認是他決定押後會議，重申是因為不滿中國處理新冠肺炎疫情，不想在此刻與中國會談。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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