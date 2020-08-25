IT男二次感染新冠肺炎　港大：患者病毒量不低具傳染性

本港1名33歲任職資訊科技的IT男患者在4月康復，本月去西班牙旅遊返港後再度確診，成為全球首宗「二次感染」新冠肺炎個案。港大微生物學系臨床副教授杜啟泓今早(25日)在電台節目表示，研究比對患者2次感染的病毒株基因排序，發現基因分支有多處不同，可以形容是兩種完全不同的病毒，並非患者首次感染後的殘留病毒，故可證實是二次感染，同時患者病毒數量並不低，具有傳染性。

他指出，今次患者的病毒基因排序，比較似歐洲在7、8月出現的病毒特徵，而患者上次感染的病毒基因，則與本港在3、4月出現的病毒相似。他稱，一開始在患者身上幾乎驗不到有病毒抗體，但他再次入院後幾日就再次驗到病毒抗體。

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