IT男二次感染新冠肺炎 港大：患者病毒量不低具傳染性
2020年08月25日 09:14
東網電視更多新聞短片
杜啟泓指二次感染的男患者病毒量不低，並且具有傳染性。
本港1名33歲任職資訊科技的IT男患者在4月康復，本月去西班牙旅遊返港後再度確診，成為全球首宗「二次感染」新冠肺炎個案。港大微生物學系臨床副教授杜啟泓今早(25日)在電台節目表示，研究比對患者2次感染的病毒株基因排序，發現基因分支有多處不同，可以形容是兩種完全不同的病毒，並非患者首次感染後的殘留病毒，故可證實是二次感染，同時患者病毒數量並不低，具有傳染性。
他指出，今次患者的病毒基因排序，比較似歐洲在7、8月出現的病毒特徵，而患者上次感染的病毒基因，則與本港在3、4月出現的病毒相似。他稱，一開始在患者身上幾乎驗不到有病毒抗體，但他再次入院後幾日就再次驗到病毒抗體。
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020