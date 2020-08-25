楊超發料最多300萬人參與檢測　專家指目前不應放寬禁聚令

新冠肺炎持續影響香港經濟，政府早前宣布將於9月1日展開普及檢測計劃，以找出隱形患者斷絕社區傳播鏈。西醫工會會長楊超發今早(25日)在電台節目表示，估計參與全民檢測人數不會多達500萬，但若能提供誘因或會有300萬人參與，而目前知道政府招募到協助檢測計劃的醫護數目，維持在約3000個的水平，相信仍然不足。

他建議，政府應呼籲商界協助，為完成檢測的市民提供200至300港元的超市現金券優惠，吸引市民參與計劃。他舉例指，早前政府在疫區為居民做檢測亦有派口罩，相信提供誘因可令計劃達致雙贏。

楊續指，工會有百多名醫生聯同其他學會和團體參加檢測計劃，相信總數有400至500人。他表示，當局會為參與的醫護人員提供約1小時的培訓，包括適應佩戴呼吸器和採樣練習。

另外，感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，需等待全民檢測完成後，才宜放寬禁聚令措施，如在全民檢測完成前就放寬，一旦疫症再爆發，便會令政府陷入進退兩難的局面。他指本港確診數字雖有回落，但源頭不明個案仍佔4至5成，預計9月初確診數字仍會在單位和雙位數之間徘徊。

曾又表示，全民檢測計劃如有過百萬人參與已算成功，按這數據估計能找出百多宗隱形個案，而他稱已報名協助計劃及參與檢測。

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