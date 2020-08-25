工廈劏房起火　樓層熏黑布滿積水　

觀塘偉業街126號越聯工廠大廈，昨晚(24日)8時許，上址九樓一單位發生火警，單位租戶懷疑㤦用電熱水煲時發生火警，冒出大量濃煙。消防接報到場，隨即派出一隊煙帽隊開一條喉及架起雲梯灌救，將火警救熄。火警期間約20人自行疏散，其中一名姓范(34歲)男子與妻子，以及其2歲女兒，三人疑吸入濃煙不適，需由救護車送院治理。火警發生後，走廊天花及牆身被濃煙熏黑，地下布滿積水。現場所見，有房間放有電動麻雀枱，地上遺有小童的鞋子。

據悉，涉事樓層於3個月前，被改裝成多間劏房出租，每間房面積不足200呎。據大廈低層的劏房租戶李太表示，昨晚火警發生時，有消防拍門指樓上有火警發生，提醒住戶不要離開單位。李太透露，其租住上址劏房單位接近一年，原本月租約5000元，因疫情關係，業主減租至4500元。她又指，搵屋搵了半年，期間到多區工廈劏房視察，發現環境擠迫，情況不太理想，故選擇租住上址。

本港住屋需求大，不少工廈非法改為劏房出租，但改建工程往往涉及消防安全及衞生情況惡劣問題，一旦發生火警，容易引致重大傷亡。於2016年7月，長沙灣元州街一幢有多層迷你倉的工廈發生三級火，其中居於迷你倉內劏房的兩兄妹受傷送院，事後，該幢工廈被揭發有多個劏房單位。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020