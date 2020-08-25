政府指全民檢測屬自願性　斥部分人抹黑涉政治計算

新冠肺炎疫情持續，多項限制社交距離的措施今日屆滿，政府今早(25日)表示稍後會公布各項防疫措施新決定，現時正密切觀察確診個案是否持續下降，認為評估疫情應以本地確診個案較為準確。政府又重申，即將開展的全民檢測是百分之百屬自願性，不會為檢測掛上任何後果，又批評所謂專家、醫生不斷抹黑計劃是為了達到政治計算目的，企圖抹黑中央，破壞中央和香港的關係。

政府表示，現時已收回90%貨櫃碼頭員工的樣本瓶，並已檢驗約6900個樣本，同時會為高風險員工定期進行覆檢，而入境處已盡量加速轉工外傭的新簽証審批程序，由4至6周壓縮至1至2周，並鼓勵外傭利用完成舊合約的空檔接受檢測，政府已設置特定的採樣站為其提供服務。另外，位於梨木樹邨的智障人士院舍「匡智梨木樹宿舍」昨日(24日)有3名院友確診，當局指有關群組再有數名院友確診，衞生防護中心稍後將會公布。

此外，政府指將擴大特定群組檢測，包括已完成郵政局前線員工的檢測。對於有醫護質疑為何不把檢測能力集中在特定群組檢測方面，當局表示全民檢測及特定群組檢測，兩者並無關係，特定群組檢測將保留原有的檢測能力，而全民檢測是在獲得中央提供的額外支援下進行，而目前相關工作進展順利。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020