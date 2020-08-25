質疑全民檢測計劃成效　何栢良馬仲儀表明不參與

政府將於下月1日推出全民檢測計劃，希望找出隱形患者，但公共醫療醫生協會會長馬仲儀、及港大感染及傳染病中心總監何栢良等有名的醫生，均表明不會參與檢測。

馬仲儀今早(25日)出席電台節目時表示，作為一位醫生需要很清晰了解某件事對病人的幫助及風險，才能向病人作推薦，但她並不清楚全民檢測計劃的詳情，包括檢測地點、檢測人員是否有足夠保護及培訓，以至處理樣本的方法等，所以難以推薦病人參與計劃。

她坦言，對計劃的成效有保留，自己不會參與計劃，但強調並不是要抹黑有關計劃，而若果她個人是有病徵人士、高危群組、或是工作環境欠缺保護，她願意參與醫院安排的檢測。對於若果有朋友選擇參與計劃，馬表示不會給予負面評語，因為是對方的個人決定。

此外，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良於電台節目指，對檢測計劃成效存疑，因隨着本港確診個案減少，預計社區存在的隱形患者較少，質疑計劃能否達致找到有關患者的目標。何重申並非質疑負責檢測的內地團隊，亦不認為收集樣本涉及很高的病毒傳播風險。

何強調，自己是從科學理由判斷是否參與計劃，從來不反對市民參與，認為市民不需考慮他本人的取態，亦不需以有色眼鏡看待計劃，他又指自己生活忙碌，故無暇參與計劃。此外，何提到內地近日出現零星確診個案後，對有關密切接觸者，以至密切接觸者的接觸者都迅速展開追蹤、檢測，以及重複檢測工序，對此表示欣賞，認為香港應參考有關模式。

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