中大學生會籲新生延續反抗精神　警斥暴力應被譴責

新學年快將開始，香港中文大學學生會幹事會臨時行政委員會早前在社交媒體向今年度新入學的新生發出「家書」，提到去年修例風波期間在中大發生的示威衝突，又希望新生把「反抗的精神延續」。警方發言人今日(25日)表示，去年11月有暴徒從中文大學2號橋將雜物、磚頭和汽油彈擲落吐露港公路，嚴重危害公共安全，其後更在校園多處地方大肆進行破壞，此等暴力行為嚴重違法，絕對不能接受，應被譴責而非縱容、美化或浪漫化。

中大學生會的Facebook專頁在本月13日發文，指去年底反修例示威蔓延至中大校園，當時「數百名特意回校的學生連同其他新生，眾志成城地控訴政權與警暴」，又稱「今天中大校園風景秀麗依舊，是因為去年11月有一眾中大人及香港人以肉身抵擋子彈水炮，誓死保衛校園」，認為中大的「人文精神不是一個空泛的詞匯，而是需要每位中大人親身體現及傳承，將反抗的精神延續」，並引用新亞書院校歌祝願新生「保存赤子之心」。

文章昨日(24日)受到內地官媒抨擊，指其美化暴力，反映香港的教育制度「積弊甚深」，需要政府加強對青少年的基本法教育、國情教育等。警方發言人回應時強調，警方到場執法的目的，是為確保主要幹道暢通及道路使用者的生命安全，希望莘莘學子能夠有勇氣認清事實，做個奉公守法的好市民。

教育局發言人回覆東網查詢時表示，去年社會事件中，中文大學一度被暴力分子佔據，校園多處地方被縱火和破壞，是沉痛的教訓，強調大學學生會的意見並不代表大學立場，而各大學有責任確保其運作符合學生和社會的最佳利益。局方又指，任何人士及團體不可以言論自由或學術自由作為藉口，罔顧客觀事實，掩飾或美化暴力言論及行為，誤導其他人認同甚至參與。

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