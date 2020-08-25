港大鈕魯詩樓清拆僭建拖逾2年　學生會稱近日始還原

香港大學鈕魯詩樓UG層的停車場，2年前被揭發疑改建成多個辦公室後，當時屋宇署要求拆除該樓相關的僭建物。事隔2年，港大學生會昨(25日)表示，該僭建物最近終於被清拆，相應的辦公室亦搬遷至其他地方。至於為何於2年後才開始清拆工程，學生會指港大當時已立即採取行動，但無奈因空間資源有限，故整個項目需時完成。《東網》記者正向港大查詢事件。

香港大學學生會學苑在其Facebook專頁指，屋宇署2年前曾到鈕魯詩樓視察，發現該樓UG層被加建了間牆、窗戶及門戶作辦公室。據了解，僭建物的樓面面積約為6000呎，當中本用作停車位用途的土地被劃分成14個隸屬不同部門的辦公室。

港大學生會指出，曾向該校查詢有關事宜，其回覆指涉事的辦公室包括大學聯招處(JUPAS)辦公室、大學教務處轄下的學業指導處及用作處理畢業袍、郵件和儲物的房間。學生會又指，曾詢問港大為何於2年後才開始清拆工程，獲對方回覆指當時收到清拆令後已立即採取行動，委聘認可人士及合資格承建商執行有關命令，由於整個工程涉及搬遷當時在該處的用戶以及回復車位用途，無奈因空間資源有限，港大要為受影響的持份者在校園內物色新辦公地點有一定難度，加上要配合處理按《建築物條例》要求的相關文件，故整個項目需時完成。

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