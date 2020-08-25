新約外傭今起接受免費檢測 僱主不滿需時太長及需預約

勞工處繼本月9日為入住職業介紹所營運宿舍的外傭免費檢測病毒後，昨日(24日)起為舊僱傭合約已屆滿或終止、並正等待到新僱主家庭履新的外傭登記預約今日(25日)起接受免費的病毒檢測，大批外傭早上到達位於港灣道體育館的臨時樣本採集中心，有僱主帶同新外傭前來，不滿輪候至完成檢測過程需時太長，令她大失預算。

符合資格的外傭須以電話登記預約檢測，並在指定時段到上述樣本採集中心進行採樣。採集中心今日開始服務，每日上午8時半至晚上8時開放，並將運作直至9月30日。登記熱線不會提供即日預約服務，而未經預約的檢測服務要求將不獲受理。

今早約8時半已有10多名外傭等候入場進行檢測，中心職員透露今日約有400個檢測名額，在室內籃球場擺放逾30張椅子，每張椅子有一定社交距離。會場劃分為輪候區及檢測區，職員讓入場的外傭先核對登記資料，再坐下輪候及陸續進行檢測。

僱主何女士帶同新聘的外傭前來，她指預約時間為8時半，本以為預約時間便是開始檢測的時間，最終外傭等足半小時方能完成檢測。另有外傭公司職員嚴女士帶同旗下外傭前來檢測，但因無留意要先行登記，故到場後亦要「空手而回」，白走一趟。

勞工處指出，檢測承辦商會從樣本採集中心收集樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。參加者會獲發電話短訊，以通知其檢測結果，不論是陽性或陰性。若有檢測結果呈陽性，檢測承辦商會將有關檢測樣本的序號通知勞工處，並由勞工處將有關個案轉交衞生防護中心跟進。

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