新間6間染疫食肆 患者曾訪海富中心兩食肆
2020年08月25日 11:20
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有確診者曾到訪金鐘海富中心兩間食肆。
本港昨(24日)新增9宗新冠肺炎確診個案，累計出現4692宗確診。衞生防護中心公布，新增6間高染疫食肆曾有確診者到訪，包括金鐘海富中心的麥當勞及米線陣。一名26歲女患者在發病前曾到訪多個地方，包括東區太古城中心Oliver's Super Sandwiches、太古惠安苑的譚仔雲南米線、鰂魚涌糖廠街1-5號大家樂等。
新增6間食肆名單:
●新界
●大埔大埔超級城茶餐廳2.0
●港島
●太古惠安苑譚仔雲南米線
●鰂魚涌糖廠街1-5號大家樂
●東區太古城中心Oliver's Super Sandwiches
●金鐘海富中心麥當勞
●金鐘海富中心米線陣
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease
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