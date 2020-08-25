新間6間染疫食肆　患者曾訪海富中心兩食肆

2020年08月25日 11:20
  • 東網電視
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    有確診者曾到訪金鐘海富中心兩間食肆。
    本港昨(24日)新增9宗新冠肺炎確診個案，累計出現4692宗確診。衞生防護中心公布，新增6間高染疫食肆曾有確診者到訪，包括金鐘海富中心的麥當勞及米線陣。一名26歲女患者在發病前曾到訪多個地方，包括東區太古城中心Oliver's Super Sandwiches、太古惠安苑的譚仔雲南米線、鰂魚涌糖廠街1-5號大家樂等。
    新增6間食肆名單:
    ●新界
    ●大埔大埔超級城茶餐廳2.0
    ●港島
    ●太古惠安苑譚仔雲南米線
    ●鰂魚涌糖廠街1-5號大家樂
    ●東區太古城中心Oliver's Super Sandwiches
    ●金鐘海富中心麥當勞
    ●金鐘海富中心米線陣
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease
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