新間6間染疫食肆　患者曾訪海富中心兩食肆

有確診者曾到訪金鐘海富中心兩間食肆。

本港昨(24日)新增9宗新冠肺炎確診個案，累計出現4692宗確診。衞生防護中心公布，新增6間高染疫食肆曾有確診者到訪，包括金鐘海富中心的麥當勞及米線陣。一名26歲女患者在發病前曾到訪多個地方，包括東區太古城中心Oliver's Super Sandwiches、太古惠安苑的譚仔雲南米線、鰂魚涌糖廠街1-5號大家樂等。

新增6間食肆名單:

●新界

●大埔大埔超級城茶餐廳2.0

●港島

●太古惠安苑譚仔雲南米線

●鰂魚涌糖廠街1-5號大家樂

●東區太古城中心Oliver's Super Sandwiches

●金鐘海富中心麥當勞

●金鐘海富中心米線陣

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