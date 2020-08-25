129間中學開設初中通識科　書本同刪三權分立字句

多間出版社的高中通識課本送到教育局審閱後，被揭發有多處修改。本學年約有3成中學開辦通識科，其中一套初中通識教科書今年出新版，新書與早前經審閱的高中課本相似改動，包括刪去「三權分立」字句，以及將「本土」，變成「本地」，而將市民遊行照片刪去。

教育局指，已跟學校說明不應提早於初中開辦本屬高中的科目，如通識教育科。由於課時有限，學校自行開設沒有課程指引的「初中通識科」，往往影響人文科目的課時和課程完整性，亦可能犧牲學生全人發展所需的均衡學習經歷。這些仍開設初中通識教育科的學校應盡快檢視其課程。教育局指，在本學年，有129間中學開設初中通識教育科，佔全港學校總數的29%。

局方又指，坊間的所謂初中通識教育科「教科書」，都未經局方審批。其中適用於中一至中三通識科、由雅集出版社有限公司出版的《雅集初中基礎議題》，今年出版新版，其中「今日香港」單元，有多處改動，包括刪去「三權分立」字句，以及將「本土」，變成「本地」。

有關香港發展史的課文，涉及「殖民」的字眼被取代或刪去，例如刪掉「香港因此正式成為英國殖民地」。描述1997年7月1日中國恢復對香港行使主權，由「正式結束英國對香港一百五十多年的殖民管治」，改為「香港特別行政區正式成立」；而「成為英國殖民地」亦被「落入英國管治」取代。至於「現代中國」單元，舊版原有多處針對內地官員貪腐情況的內容亦有刪減。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020