第二季增141宗愛滋病　感染累積呈報10550宗

衞生防護中心回顧今年第二季本地愛滋病情況，共接獲141宗感染人類免疫力缺乏病毒(愛滋病病毒HIV)的新增個案，涉及124名男性及17名女性，當中79人透過同性或雙性性接觸受感染，24人透過異性性接觸受感染，1人透過注射毒品感染，而餘下37宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。自1984年以來，愛滋病病毒感染呈報個案，已累積至10,550宗。

另外，季內錄得36宗愛滋病新增個案呈報，其中21宗(58%)透過同性或雙性性接觸受感染，13宗(36%)透過異性性接觸受感染，而餘下兩宗個案(6%)的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2176宗。

衞生防護中心發言人表示，如沒有接受治療，約半數的愛滋病病毒感染者會於10年內發病為愛滋病患者，若及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，能預防愛滋病及由病毒引致的併發症。發言人又指，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，呼籲市民恒常及正確使用避孕套，以減低感染愛滋病病毒的機會。