男生脫襲警罪　被捕期間手骨折考慮向警索償

21歲學生涉嫌於去年在黃大仙示威活動中撲跌2名警員，事後被控2項襲警罪。他否認控罪，經審訊後，今（25日）於觀塘法院被裁定罪名不成立，且兼得訟費。

被告嚴世宏否認於去年8月3日在黃大仙港鐵站外，襲擊警長徐兆雄和警員麥永祥。嚴庭外表示事件中他左手受傷骨折，之後不能長時間拿重物，並需接受物理治療，或會考慮向警方索償。

就其中一項襲擊警員麥永祥的控罪，法庭早前已裁定表面證供不成立，只餘下一項有關襲擊警長徐兆雄的控罪須要裁決。

裁判官裁決時指，首先上前調查被告的警員，供稱見到被告欲撲向徐，但他卻沒有出手阻止，其反應並不合理。而且，他的證供又未有提到片段中，可見有人張開手站在被告身後一事，認為他未能準確說出事實，拒絕接納其證供。

裁判官續指，有片段顯示被告向前撲前，身後有一道黑影向着他壓下來，亦見到有一隻手張開向着被告背部。警員麥永祥在盤問下，並不否認黑影是他的手，但他在主問時對此卻隻字不提，故法庭認為他並無道出事實的全部，亦拒絕接納他的證供。

而另外一名事主徐兆雄，甚至不能否定被告乃被人拍跌的說法，裁判官認為控方未能排除這個可能性，故裁定被告罪名不成立。