書展延至12月16至22日舉行　展期前再作評估

原定7月舉行的香港書展因為新冠肺炎延期舉行，貿發局在網頁公布書展延期至今年12月16至22日舉行。貿發局會於新展期前一個月（即11月16日），根據當時實際情況及風險評估，審視書展會否如期舉行。書展關注組發言人Alex表示仍然擔心疫情變化，料參展商可能會縮細參展規模，以減少損失。

貿發局近日向參展商發信，指經與協辦單位及有關持份者商討後，決定將第31屆香港書展及當中的香港運動消閒博覽延至12月16至22日在灣仔香港會議展覽中心舉行，並重新展開各項籌備工作。而政府對業界提供的第二輪抗疫基金將維持不變，適用於12月展期。

吸取了7月的經驗，貿發局指明白疫情存在變數，正籌備線上線下雙軌推廣平台，並已進一步優化書展網上平台的版面及功能，協助參展商即時作網上推廣及銷售。

若書展最終因疫情或其他不可抗力的因素而無法於今年12月舉行，已繳交的訂金或參展費將獲退回或順延至2021香港書展。此外，如參展商決定不參與今年12月的書展，已繳交的參展費亦可獲退回或順延至2021香港書展。

貿發局會於新展期前一個月(即11月16日)，根據當時實際情況及風險評估，審視書展會否如期舉行，然後再於展會開幕前一星期(即12月9日)，作參展商進場前最後評估及決定，以盡量避免展商因進場而可能引致額外的開支。

至於今年7月書展正價門票的退款安排，持有原定於7月15至21日門票((成人票25港元，小童票10港元)，以及超級書迷證(80港元)之人士，如透過｢快達票｣購買的正價門票，可 直接聯絡香港快達票辦理退款手續。

如過實體﹙包括於便利店購買的﹚正價門票、超級書迷證或透過｢八達通應用程式｣購買的電子門票，昨日起(24日)起至2020年9月21日，逢星期一至星期五，上午10時至下午7時；逢星期六中午12時至下午3時，到灣仔會展博覽商場13號舖安排退票。持票人士亦可選擇保留門票至延期後的香港書展，屆時現場將設換票服務。退票或換票安排不適用於優惠進場票、貴賓進場票及贈券。

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