跳車「逃疫」韓男　認填假檢疫地址獲緩刑

韓國男子上月入境時涉嫌虛報檢疫地址，東窗事發後隨即由小巴接載往火炭駿洋邨接受隔離檢疫。惟當小巴駛至大圍青沙公路對開時，韓男卻打開太平門跳車。涉案韓男今（25日）在九龍城法院承認一項向獲授權人員提供虛假或具誤導性資料罪，裁判官直斥被告輕視疫情，漠視措施對公眾衞生的重要，但考慮到被告認罪，加上腳部受傷，至今仍需使用拐杖，判被告入獄2星期，但緩刑24個月。

39歲韓國被告KANG JAE GOO，報稱無業，在港沒有固定居所。他被控於今年7月10日，向衞生署署長授權人員虛報會九龍佐敦道一住址，為他實行檢疫的地點。

他今日沒有律師代表，至今仍需用拐杖協助步行，應訊時他一臉苦惱，更曾激動飲泣，聞判後他即向裁判官連番鞠躬，又用廣東話說「對唔住、對唔住」。

被告透過韓語翻譯親自求情指，他所報稱的是友人的地址，但因來港後聯絡不到該友人，所以才找了另一間酒店居住。此外，他又自稱患有幽閉恐懼症，所以當日才跳車，自言不是故意，事後深感後悔。他續語帶哽咽指，他來港後已瘦了10公斤，加上腳部需做手術，「食唔到瞓唔到，企喺度都好辛苦」。

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