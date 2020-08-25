疑令政府合署起火　技術員涉暴動等罪須還押

一名電腦技術員被指於去年10月27日，在他人撐傘掩護下，疑在長沙灣政府合署外有所動作，未幾政府合署大閘便起火，技術員事後被控暴動、在身處非法集結時使用蒙面物品和管有物品意圖損壞財產3罪，今（25日）被解往西九龍法院提訊，暫毋須答辯。裁判官押後案件至10月6日，以待控方準備文件，將案轉介區域法院審理，期間被告須還押。

控罪指被告鄭智聰（32歲）於去年10月27日，在長沙灣政府合署外參與暴動，以及在非法集結時，無合理辯解而使用可能阻止識辨身份的物品，即黑色面罩。控罪另指被告於同一日，管有一樽易燃液體、毛巾碎和火槍等物。

控方反對被告擔保，指當時有約70人在現場非法集結，做出不法行為，被告亦身處其中，他的衣着與一般激進示威者相近。被告隨後蹲在地上，在背囊找東西，有人則撐傘掩護他，未幾政府合署大閘便起火，警方見狀驅散示威者，追截後制服被告，並檢獲涉案物品。

辯方以現金及人事共2萬港元申請保釋，最終被駁回。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020