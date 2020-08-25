26歲「Game迷」被3少年毆劫　失逾2萬元財物包括遊戲機

上周四(20日)下午約2時，警方接報指一名姓梁(26歲)男子，早前於網上打機時認識了一名15歲少年，惟二人因打機問題不時發生爭吵，稍後二人相約於上水麻笏村見面。當事主抵達上址時，15歲少年與另外兩名少年將事主帶到麻笏村公廁內，並懷疑以手、腳襲擊，盜去約600元現金及一部約值5000元的手提電話。

事主被三名少年挾持下，返回位於麻笏村住所內，期間懷疑被對方用膠紙縛起，及盜去3部遊戲機當中包括Switch及3DS遊戲機和一批充電器，總值約17,600元。三名少年得手後將事主鬆綁後逃去，事主自行報案。警方接報到場後，發現事主身體多處受傷，將事主送往北區醫院治理。

案件交由大埔警區重案組跟進，探員經深入調查後，涉案的15歲少年於本周日(23)日前往上水警署自首，警方亦在葵涌區一單位拘捕另一名涉案的14歲少年。二人涉嫌行劫被捕，現正被扣留調查。據悉，涉案少年為學生，警方正設法追緝涉案在逃少年，他年約15歲，瘦身材、案發時身穿綠色上衣及深色褲。

警方呼籲，年輕人不要因一時貪念，作出任何違法行為。行劫屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁。警方亦呼籲市民在網上交友時保持警覺，切勿隨便跟互聯網上結交的陌生人會面。

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