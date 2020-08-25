侍應藏士巴拿圖拆欄　因車禍受傷獲判社服令

19歲男侍應於今年元旦大遊行當日被捕，遭發現藏有2支士巴拿意圖去拆鐵欄，他否認一項管有物品意圖損毀財產罪，經審訊後被裁定罪成。被告今（25日）東區法院被判罰240小時社會服務令，裁判官直指案情嚴重，因被告攜帶士巴拿外出，是打算拆鐵欄去堵路，故判處最長時數的社會服務令以反應案件嚴重性。

被告許翹灝，被控於今年1月1日在灣仔告士打道80號外管有兩支士巴拿。

裁判官指本案需判處阻嚇性刑罰，惟法庭同時考慮到被告早前因交通意外撞斷肋骨，至今仍需覆診治療，故接納感化官建議，判罰被告社會服務令。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020