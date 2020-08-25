1輔導員對1342大專生　浸大研網上治療解困

反修例運動及新冠肺炎疫情下，大專生學業、就業及成長壓力更見沉重，惟現時大專心理輔導服務相當缺乏，平均一名輔導員要服務1342名學生，難有效開解學生。浸會大學一研究團隊針對輕度至中度心理壓力的大專生，研發出一項名為「REST Online」的認知行為治療金透過網上課程及面談等為其進行治療，務求以最少人力治療法更多學生，料今明兩年將服務280名大專生，費用全免。

浸大社會工作系副教授潘佳雁表示，根據研究，不少疾病均與壓力有關，如心臟病及糖尿病等，而壓力亦有機會令人增加飲酒、吸煙、服用藥物的情況，長遠會影響健康。她引述2016年本地一項研究指出，香港大專生約有41%人有心理壓力，惟現時輔導服務需求遠大於供應，且不少學生把壓力正常化，又不願輕易向別人傾訴。

潘表示，其團隊去年起研發「REST Online」計劃，並於今年中招募服務對象，該計劃為一個網上平台，可供手機及電腦使用。參與計劃的學生否在平台接受8節網上認知行為訓練，包括有關講解及短片示範等，並會接受2節面談及1節電話傾談服務。她指出，認知行為訓練可令學生重新建構對現實的期望，減少因期望落差而產生的壓力，而年輕人較容易接受網上平台，且可節省資源。

該校商學院3年級生陳紫倩表示，近半年來一直未能找到實習工作，對此感到壓力，如經常會檢查電郵、手機不敢關機等，每每面試後無回音，都會怪責自己能力不足，坦言：「好嬲我自己，好唔開心。」她指自從參加認知行為課程後，學懂分析無實習工作未必是自己問題，或學經濟環境相關，壓力才漸漸紓解。

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