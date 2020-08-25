東方表行中環分店員工確診　須即時停業

有多間分店的東方表行有員工確診新冠肺炎。該名員工在中環德輔道中的分店上班，東方表行回覆東網查詢時證實，昨日(24日)接獲衞生署的通知有員工確診，該分店已即時暫停營業，並已聘請專業的清潔公司進行深層清潔及消毒，同日起員工放有薪假在家中隔離，公司將安排員工到私人化驗所做病毒檢測。該分店會配合衞生署的指示，才決定何時重新營業。

據了解，確診者為一名營業員，該分店約有10多名員工，暫獲公司通知休假7天。東方表行表示，日後該分店重開，會繼續要求員工每日量度體溫、佩戴口罩及定時清毒雙手。

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