8.28起食肆堂食延至晚上9時　限2人一枱　戲院美容院重開

第三波新冠肺炎確診有所回落，食物及衞生局長陳肇始今午(25日)宣布，實施逾月的社交距離措施會再延長2天至本周四(27日)，而周五(28日)起放寬晚市堂食，容許食肆營業至晚上9時並維持二人一枱，可重開戲院、美容院及部分涉及較少身體接觸的戶外運動場所，並容許市民可在郊野公園不佩戴口罩，相關措施視乎疫情發展再決定放寬維持時間。

陳肇始指，過去一周疫情的個案數字回落，但仍然反覆上落，明白社會難以長期沒有確診個案，認為只要醫療系統能夠承受，面對個案應變能夠做得快及好，不可能等到社區沒有確診個案才放寬標準，她又指會一直檢視及分階段放寬各項措施，同時呼籲市民保持個人衞生，及積極參與下月展開的全民檢測計劃。

被問到為何放寬晚市堂食至晚上9時，而非更晚或甚至翌晨，陳強調，延長堂食時間的安排，是考慮到返夜班的市民需要外出用膳，故要平衡市民的需要，及減低食飯除口罩的時間及風險，放寬食肆晚市後，仍然限兩人一枱。陳又指，局方過去數周與業界商討，與專家商討改變食肆現有做法，例如加裝空氣清新機。

至於豁免市民在郊野公園可不佩戴口罩，陳指，留意到最近市民都出現抗疫疲勞，「大家戴口罩做運動都有啲辛苦」，故局部放寬口罩令，豁免措施的郊野公園範圍亦會稍後公布。另外，戲院及美容院亦不是無條件重開，相關細節稍後公布，但戲院維持不得飲食，要維持社交距離，美容院大部分情況需戴口罩，相關限制與上次放寬相若。她又重申，即使有疫苗都不能掉以輕心。

衞生署署長陳漢儀指，目前本港累計有4692宗確診個案，當中89.5%沒有外遊；本地個案初期涉及餐飲有關，後來則涉及貨櫃碼頭、外傭宿舍。她強調，本港疫情未完全回穩，不明源頭個案仍佔3至4成，顯示本地隱性傳播鏈仍未完全切斷。陳續指，新冠病毒主要傳播途徑仍是飛沫傳播，呼籲市民須盡量佩戴口罩。

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