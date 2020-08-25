男生向水炮車擲磚　感悔過獲判感化

18歲男學生被指於今年1月1日晚上，涉在灣仔用磚頭擲水炮車被捕，又被搜出藏有錘、鎅刀及易燃液體等物品，他早前承認刑事損壞及管有物品意圖損壞財產兩罪。被告今（25日）被押往東區法院接受判刑時，向法庭呈上求情信，表示知錯及後悔。裁判官最終判處被告18個月感化令，要他保持行為良好奉公守法，並與感化官合作。

控罪指，被告陳業云於今年1月1日在灣仔金聯商業中心外，無合法辯解而損壞人群管理特別用途車；他另被控當日管有1個塑膠瓶載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖的有機混合物、1把美工刀、1個打火機及1個錘。

辯方指，被告的感化及勞教報告內容正面，有兩名社工為他寫信求情，而被告亦表示感到後悔，對家人感到內疚，並意識到自己犯錯。裁判官接受感化官建議，判被告履行感化令。

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