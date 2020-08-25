業界促政府分拆運房局　另設電子商務局

2020年《施政報告》公眾諮詢上周二(18日)展開，政府昨（24日）舉行首場諮詢會，聽取航空、航運和物流業界持份者的意見。有與會者提議政府發展電子商務，設置獨立公營機構，又或將電子商務指定獨立架構負責；亦有業界建議政府改組政策局，將運輸及房屋局分拆為兩個政策局，又將房屋、土地政策與運輸上的工作分開，以及成立海運局，令資源更為集中。

付貨人委員會何立基在會上指電子商務(E-Commerce)的發展速度比傳統貿易快，當中涉及中港兩地合作、跨境通關及香港品牌等，認為跨部門分工對發展工作不理想，故盼政府能制訂清晰政策及安排獨立部門負責拓展，可以仿照金發局及旅發局設置獨立公營機構，或將電子商務指定獨立架構負責，令香港成為世界電子貿易樞紐。

新冠肺炎疫情持續，旅遊業受到重創，飛機、海運載客率低。旅遊界議員姚思榮在會上指航空及海運客量因疫情下跌9成多，即使沒有乘客，亦需確保航班及船隻定期開動，防止機器損壞，營運成本高昂令投資者承受極大壓力。姚建議政府要求民航處下調向機場管理局收取的空管費用，按升降次數收費，令機管局有空間向航空公司減租。

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