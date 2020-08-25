戲院美容院周五起有限度重開　業界憂生意升幅不大

新冠肺炎疫情稍稍放緩，政府今日(25日)宣布，本周五(28日)有限度重開戲院和美容院，食物及衞生局局長陳肇始指，戲院入座仍有限制，亦不可飲食。業界表示歡迎，但現時對細節未清楚，亦很難預計重開後的生意額。

香港戲院商會理事長崔顯威表示，戲院行業與其他行業不同，包括器材、裝潢在內，投資額相對高，不能輕易結業，對今次政府決定有限度重開，相信政府已審慎評估過疫情，但目前對有限度重開的細則，譬如座位安排等未清楚，又表示難以估計重開後的生意額，期望藉暑假尾聲，仍有機會吸引到一家大細去戲院，提高生意額。

戲院在禁聚令下關閉前，政府要求戲院同一行座椅中不可有超過一排連續8張座椅被佔用，總人數亦不得超過座位數目的5成。

至於美容院有限度重開，美容健體專業人員總會主席許近鳳則表示，業內不少人對政府決定感開心，但認為有限度重開後的生意額難以估計，要視乎市民心態；她又指，美容院過去2個月要交空租，現時有限度重開，對於僱主及僱員而言都是好事，「賺到幾千都都好，不用全部自己倒貼」。

香港化粧品同業協會監事長何紹忠則指，美容始終不是必需品，行內人普遍擔心停業時間太長，會令市民習慣不用到美容院，即使復業，生意額仍要視乎整體經濟環境。他又提到今年5月初，美容業一度復業，當時業內生意額回升6至7成，今次有限度重開美容院，期望可以回復到該水平。至於有限度重開細則，仍需待有詳情後再作研究，但何表明希望能做到所有美容療程、全面復業，以免影響一些較小型的美容院無法復業。

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