香園圍新口岸明午4時啟用　初期只限貨運通關

香園圍邊境管制站明日(26日)起啟用，下午4時起率先開放貨檢設施予跨境貨車使用，為港深邊界第7個陸路出入境管制站。新口岸初期只限貨運通關，日後會開通客運，期望有助紓緩陸路口岸的跨境貨運交通。

在疫情影響下，持常規配額行走新口岸的粵港跨境私家車、跨境巴士和跨境出租汽車，以及旅客通關服務暫不予開放；初期只開放貨檢設施予跨境貨車使用，以便貨物運送，初期通關時間為每日上午7時至晚上10時。

深圳蓮塘口岸範圍會設有現場核酸檢測採樣服務，供跨境貨車司機使用。香園圍新口岸日後會啟用公共運輸交匯處及商店等，屆時市民可駕駛私家車或利用連接口岸的行人隧道直達口岸，辦理出入境手續後過境。

至於其餘6個港深邊界管制站，當中深圳灣、文錦渡、落馬洲、沙頭角管制站均提供車輛及旅客過境，而羅湖及落馬洲支線則連接港鐵，提供旅客過境服務。據入境處資料顯示，落馬洲、落馬洲支線、羅湖及深圳灣均有較多旅客使用，旅遊旺季、假期及周末均十分繁忙。

受新冠肺炎疫情影響下，上述連接港深邊界的管制站，僅剩深圳灣管制站提供旅客過境服務。

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