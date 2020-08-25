食肆晚市堂食延至9時　業界料可提升3成生意額

飲食業喜訊！全港食肆在本周五(28日)起，提供晚市堂食的時間將可由晚上6時，延至晚上9時，期間要繼續遵守每枱限坐2人規定。有業界人士相信，將有更多原本暫停營業的食肆可重開，全日生意額有望回復至疫情前的60%至70%，為食肆帶來現金流。但有中小企食肆則批評，延至晚上9時的時間尷尬，因市民大多在晚上7時許才下班，質疑政府不了解市民的生活。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，對業界是好消息，因晚市堂食對營業額非常重要，市民多集中在晚上7至9時用膳。他指，現時有約6000間食肆在晚市時間暫停營業，延長食肆堂食至晚上9時將可令當中60%以上食肆重開，而幾千間停業的食肆預計亦會在本周五重開，包括部分領有食肆牌照的酒吧。

他又預計業界生意額會有所改善，延長堂食至晚上9時將可帶來額外30%生意，連同約10%外賣業務，全日生意額可重回60至70%，為業界帶來現金流及希望。他又認為，政府安排在本周五才放寬措施，可讓食肆有足夠時間安排人手及預訂食材。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華則認為，堂食延至晚上9時的幫助不大，因9時的時間點十分尷尬，形容是「唔湯唔水」，加上大部分市民多在晚上7時許才下班，令市民用膳一會便要離開，他狠批政府不了解市民的生活。他指，業界一直建議延至晚上10時，因部分專做晚市的食肆在下午5至6時開始營業，包括串燒店、火鍋店等，營業黃金時段為晚上8至10時，惟政府與民為敵。

飲食業職工總會名譽會長郭宏興預計，部分員工短時間內仍要放無薪假，因食肆仍要遵守每枱2人的規定，或未能吸引3至4人家庭出外用膳，僱主會視乎人流才增加人手。他認為進一步將每枱人數限制放寬至4人會更有效用。

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