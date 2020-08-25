德朗邨女子危坐窗邊　被勸服送院檢查

九龍灣有女子危坐窗邊。今午(25日)2時03分，一名年約50歲女子於德朗邨德瓏樓單位外危坐，險象環生，救援人員接報趕至，經勸喻後，女子返回安全位置，她沒有受傷，惟安全起見，由救護車送院檢查。據悉，有人疑因金錢問題不開心。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020