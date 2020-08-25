陳漢儀籲市民寫日記　確診後方便衞生署追蹤

繼香港大學微生物學系講座教授袁國勇建議市民乘的士及光顧食肆時，應拍攝車牌及食肆地方後，衞生署署長陳漢儀今(25日)亦稱，現時本地個案中有3至4成都是源頭不明的隱形傳播，建議市民養成寫日記習慣，記錄每日去過的地方，萬一確診也可協助個案追蹤。

陳漢儀指出，疫情未完全回穩，上月30日錄得149宗確診個案，創下單日新高，雖然過往兩星期確診宗數逐漸回落，但疫情仍有波動，加上不明源頭個案佔3、4成，即本地隱性傳播鏈仍未完全切斷。

她提醒市民新冠肺炎主要透過飛沫傳播，故須盡量佩戴口罩、注重手部衞生，人與人保持1.5米社交距離。假如失去味覺、嗅覺已屬病徵，她呼籲市民有任何輕微病徵，亦應盡早求醫，做到及早診斷。

陳漢儀說，如果市民養成寫日記習慣，每日記錄去過甚麼地方、坐過的士之車牌，萬一確診，就會大大提升衞生防護中心追蹤緊密接觸者的效率。

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