65%受訪市民不滿政府表現　林鄭評分負420.3分

新冠肺炎疫情反覆，有市民質疑政府處理疫情不力。香港民意研究所在8月中，以電話訪問1020名市民，民意調查結果顯示，特首林鄭月娥的評分為26.8分，較半月前下跌0.2分，林鄭出任特首的反對率高達70%，民望淨值為負46%；有53%的受訪者給予林鄭0分的評價。

此外，香港民研早前成功眾籌設立特首負數評分，在滿分1000分及最低分負1000分的實驗群組，林鄭的評分為負420.3分。

至於特區政府民望方面，市民對政府的不滿率高達65%，滿意率淨值為負45%，平均量值為2.1分，即「幾不滿」。對政府的信任度方面，受訪者對政府的不信任比率為59%，信任淨值為負29%，平均量值為2.4分，即介乎「幾不滿」及「一半半」之間。

另外，市民對現時民生、經濟的滿意淨值分別為負57%、負61%，較上月份別下跌7及9個百分點。而市民對政治狀況的滿意淨值仍高達負68%。至於市民對香港前途沒有信心的比率為57%，有信心的只有38%，信心淨值為負19%。

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