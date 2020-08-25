粵港執法部門聯合打擊偷渡行動　拘104人包括集團主腦

警方聯同入境處及廣東海警局，於上月至本月期間，展開代號「箭雲」中港聯合打擊販運人口行動，目的針對一個活躍於新界及廣東省跨境販運人口的犯罪集團，行動共拘捕104人(16至65歲)，包括1名集團主腦、14名集團骨幹成員、26名助手及63名非法入境者或黑工，部分人有黑幫背景，行動檢獲17艘快艇及3輛私家車。警方相信行動已成功瓦解一個販運人口犯罪集團。

警方新界北總區販運人口調查隊自去年成立至今，一直關注區內販運人口或非法偷渡情況，就相關違法活動，警方與中港兩地相關執法部門保持緊密溝通及情報交流。自疫情爆發以來，很多國家及地區實施嚴格的出入境管制措施，警方留意到南亞裔及內地人士偷渡來港的情況，因此進行深入調查及情報分析，鎖定一個跨境犯罪集團，該集團疑透過位於廣東省的接頭人，利用網上社交平台招募有意來港工作的人士，並向每位人蛇收取5000至15,000元不等的人民幣費用。

集團會於深夜時分，用經改裝的大馬力快艇進行偷渡活動，主要由珠海經水路偷運人蛇至香港西面海域，如東涌及屯門等。當人蛇抵港後，集團成員會安排他們到酒店等藏身地點，安頓後會向他們介紹工作，包括地盤、回收場等以體力勞動為主的工作，亦有非法賣淫，甚至招攬身材健碩、好勇鬥狠的人士從事黑幫相關活動。

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