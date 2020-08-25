疫情稍緩和　教評會建議中六小五小六9月底復課

教評會建議小五及小六生可在於9月底復課。

新冠肺炎近日稍為緩和，學界亦期待盡快恢復面授課堂。教育評議會向教育局建議，最快9月下旬先讓中六、小五及小六生復課，小一生亦可在同一時間試行上學兩周，以照顧學生學習需要。

文憑試方面，教評會建議推遲至4月底舉行，考試及評核局應調整部分必修單元，並取消公開試的必答題，以減輕學生學習及應試壓力；又建議考評局考慮取消中、英文科口試，以減低疫情出現擴散的風險。考評局應總結今年以學生學校交成績作預測文憑試成績的經驗，如有需要，可用作調整明年文憑試成績的依據。

教評會又說，由於中五生須面對2022年的文憑試，因此應在中六復課後的一周恢復面授課堂，而中一至中四盡可能10月上旬復課。由於升學需要，該會建議小五及小六學生同樣於9月下旬恢復面授課，同時讓小一生試行上學兩周，其他年級亦不應遲於10月上旬復課。

至於幼稚園，應讓高班K3及低班K2學生在10月先上半天課，其他年級要視乎疫情，而復課形式可以分時段，並以小組形式上課，縮短在學時間，讓幼兒有適當群體生活。

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