途人因攝示威者遭襲擊　涉案維修員判社服令

去年7月22日有人聚集於荃灣荃豐中心內破壞立法會議員何君堯的辦事處，當時一名男子因在商場內拍攝示威者而遭「私了」。警方憑網上片段拘捕一名鐘錶維修員。涉案男子早前承認2項普通襲擊罪，今（25日）在沙田法院被判100小時社會服務令。

裁判官指事主傷勢不輕，但控方選擇以普通襲擊罪控告，代表他們認為被告對事主所造成傷害不算嚴重，案中亦沒有證據顯示被告是預謀犯案。再者，考慮到被告的相關報告內容正面，他並表達了悔意，故按感化官建議判處社服令。

控罪指，37歲被告姚震峰於去年7月22日，在荃豐中心1樓內兩度襲擊男子X。

案情顯示，當晚X被懷疑用手機拍攝示威者，遭被告在內的10多人包圍。被告先用胸口撞向X的胸口，當X欲反制對方時，被告突然用手箍緊他的頸，並將他拖行近10米，令他呼吸困難。被告隨後逃離現場，惟X繼續遭其他人施襲。警方及後透過網上片段鎖定被告身份，並於今年2月在機場出境大堂將他拘捕。

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