60%酒店從業員無工開　散工零受惠　工會轟政府只助僱主

新冠肺炎疫情重挫本地經濟，政府推出的紓困措施及保就業計劃卻未足以保障酒店及餐飲業員工，不少從業員飯碗不保，更未有惠及俗稱「炒散」的自由工作者。酒店及餐飲從業員協會今(25日)公布關於從業員在疫下工作的問卷調查。結果顯示，有超過60%受訪者開工不足或正放無薪假，甚至失業。協會敦促政府應即時為失業工友發放現金津貼，並在保就業計劃3.0設實名制，避免僱主解僱現有僱員，以保飯碗。

協會在本月15日至21日期間，向1081位酒店及餐飲從業員進行保就業2.0問卷調查。調查發現，有公司雖已申請保就業計劃，惟仍有逾90%僱員被削減工作時數、放預支假期、減薪以及繼續裁員。調查更發現近半公司沒有為僱員提供足夠個人防疫裝備，除會增加感染風險外，亦加重員工的心理壓力。

以炒散形式從事酒店及宴會侍應18年的習先生原於旺季收入可達2萬港元，惟在疫情下被迫停工近7個月，接近零收入，卻在保就業計劃中零受惠。他期望，新一輪計劃能做到「保就業又救失業」，關注散工僱員。

工聯會監察政府抗疫基金僱員權益關注組副召集人丘燿誠指，現時保就業計劃存在漏洞，在僱主申請保就業計劃下，部分僱員仍被要求減薪、放無薪假、甚至被裁，僱主再以低薪酬聘請新員工，以削減開支。

他批評勞工及福利局局長羅致光離地、自相矛盾，要求僱主將政府工資補貼全數金額用於僱員工資，卻又稱僱主可以靈活調動這筆款項，避免因經營困難而結業，導致基層員工收入大減。

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青建議，政府應體恤前線工友，發放一次性1萬港元的現金津貼，並應提供足夠的口罩、手套等個人防疫裝備。協會又敦促政府即時為失業工友發放為期6個月的現金津貼，上限9000港元，以解燃眉之急；另應在保就業計劃3.0設實名制，避免僱主解僱現有僱員，以保飯碗。

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