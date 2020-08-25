西貢大涌口村河被染藍　村民憂油污破壞生態

西貢大涌口村上周五(21日)驚現一條「藍河」，恐釀生態污染。西貢區議員何偉航表示，上周五(21日)早上10時左右接到村民舉報，發現村內垃圾收集站內留下一大片藍色油漬，大量藍色油污並沿着雨水渠流進河內，大涌口河頓時被染藍，河道將流向白沙灣，擔心影響附近生態。

何偉航Facebook貼出村民提供的相片，可見藍色油污由垃圾桶內流出至地面，並沿着雨水渠流進河內，原本清澈的河澗被染成一道藍，河流亦變得非常污濁。何偉航指當日收到村民投訴後，立即前往現場視察，發現油漬尚未乾涸。

他其後通知環保署及食物環境衞生署到場調查，並要求署方化驗油污樣本。當日食環署亦有派員到場吸走河內油污，以及清理渠道和路面的油漬，該署曾向何表示需要查看垃圾站附近閉路電視，調查是否有人涉嫌非法傾倒油污。不過，若發現只是有人將油桶丟進垃圾桶，其後因垃圾桶翻側導致油污倒進河內，則可能無人需要為事件負上法律責任。

根據現場環境，何偉航估計有人倒垃圾時不少心將油桶翻倒，又或者有清潔工人欲以水清潔倒瀉的藍色油污時，不慎導致油污進入排水口後流入河中。但無論如何，事件發生至今已4日，政府仍未公布調查情況，他認爲政府應盡快公布油污來源，並設立清理油污守則，避免再發生同類事件。

東網正向食環署及環保署查詢事件。