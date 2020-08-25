泛民初選涉選舉舞弊　工會斥選管會不作為促徹查

民主派曾於今年7月舉行一連2日立法會選舉初選，以定出參選名單。有政黨今午(25日) 到灣仔選舉管理委員會抗議，要求選管會改善縱容選舉不公的態度，以及徹查涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》的初選。

工聯會議員麥美娟表示，「攬炒派」舉辦初選最終目的是為了奪權，影響中央政府管治，甚至勾結外國勢力，干預本港內部事務。她續說，初選等行為亦違反了《港區國安法》和顛覆政權，認為有關執法部門應執法，確保選舉公平公正地進行，但選管會至今仍未作出調查，麥美娟對他們的不作為深表遺憾。

麥又批評，選管會沒有派人接信，若將信件放在花槽則「同垃圾冇分別」，因此將會把信件直接交予特首林鄭月娥，再由特首轉交選管會。

工聯會社區主任梁子穎認為，初選透過篩走部分不合理念的參選人是違反公平原則，剝奪參選權利，他指出，香港大學法律學院前副教授戴耀廷作為教授法律的學者，仍然知法犯法，堅持進行初選，務求達到「35+」計劃﹐當中有人更揚言將會否決包括財政預算案在內等重要議案，企圖癱瘓立法會運作，破壞一國兩制，故要求選管會徹查。

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