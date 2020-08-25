涉散播未成年人色情影片　11名尼泊爾保安被捕

澳門司法警察局昨日(24日)拘捕11名尼泊爾籍男保安員，他們涉嫌透過通訊軟件，散播未成年人士色情影片，涉案人士年齡介乎21至36歲，其中7人承認犯案，供稱影片透過海外同鄉或從不知名網站下載，並傳送給同事及同鄉，但否認從中獲利。

司警稱，本月11日接獲國際刑警通報，指有人於5至7月期間，以通訊軟件散播一段涉及一名未成年外籍少女與一名男子的色情影片。經調查掌握相關線索後，局方昨日早上到澳門4間保安公司拘捕上述11名保安員。

司警又表示，相信涉案影片在澳門以外地區拍攝，影片目前已被通訊軟件攔截及自動屏蔽，現正繼續追查其他涉案人士。

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