社區恐現隱形個案　歲半男童及其母血清有抗體　料染疫後自然康復

新冠肺炎疫情持續，社區更存在隱形病人！醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今(25日)公布，在一名到兒童醫院做手術的1歲半男童及其母親的血清中找到抗體，預料該名男童及其母親在較早前已感染新冠肺炎，但已康復。至於其餘的家人則會交由衞生防護中心作病毒追蹤。

何透露，該名男童因預約到兒童醫院做手術，院方昨晚(24日)為安全起見為其進行病毒檢測，發現其結果呈陽性，院方再於該名男童及其母的血清中發現抗體，而男童母親的檢測結果則呈陰性。院方已安排男童入隔離病房，今早再轉送伊利沙伯醫院檢查。

何又稱，男童於潛伏期間無病徵、無外遊、亦無家人確診。她預料該名男童及其家人在較早前已感染新冠肺炎，但已自然康復，相信男童無傳染性，無病人需要被列為密切接觸者。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，涉事男童於6月下旬與其母及姐姐自巴基斯坦回港，當時為其所做的檢測結果為陰性，有機會於社區感染。由於男童及其母均有抗體，有機會是感染後痊愈，中心將追蹤涉事家庭成員行蹤，並要求他們的密切接觸者檢疫。

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