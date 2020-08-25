地盤工涉襲痱滋警　自辯稱為自衞兼制止衝擊

被告岑曉麟出庭自辯指，打張金福是為了自衞。

灣仔警察總部去年6月26日晚被示威者包圍，26歲地盤工人岑曉麟涉嫌參與暴動及打爆一名便衣男警的「痱滋」一案，今日（25日）於區域法院續審。控方舉證完畢，法官裁定案件表面證供成立，被告出庭作供，案件押後至下周一（31日）讓控辯雙方結案陳詞。

被告岑曉麟作供時先表明反對修訂逃犯條例。他在案發當天，先到立法會綜合大樓示威區支持長期留守「煲底」的示威者，到下午約3時他與示威者到警察總部外展示寫有示威標語旗幟及默站，以行為藝術方式呼籲警方執法時不要濫用暴力，之後他們返回「煲底」。

直至晚上約11時，他收到消息警總外有事發生有人受傷，他因懂得急救，遂陪同一名義務急救員再前往警總增援。但當他到達警總後，發現現場平靜，也沒人受傷。

辯方庭上播放現場片段，顯示在場人士不斷大嗌「唔好衝」；被告強調他亦不贊成衝擊警總，因警方一定會使用武力應對，他不想社會覺得示威者不再和平。

被告承認他有份搬鐵馬，期間他目睹事主張金福突然衝出，用力將一名女子推跌，認為他是故意而為，當時他不知道張是警員，以為他是隨意襲擊示威者的不知名人士。

被告憶述，當時張「表情好惡，每個動作幅度好大，我意會到佢想攻擊任何嘗試接近佢嘅人」，他又看不過眼張在推跌女子後施施然離開，遂上前制止他。當時他為保護自己，做出左手推前，右手往後握拳的拉弓動作，下意識打了張一下，沒料到剛好擊中張的頭部。

被告表示，當時也有其他人嘗試用溫和方法制服張，但不成功，因此他決定使用武力制服他，再次向他揮拳。後來見張繼續跑向警總正門，為免他做出衝擊警總的激烈行為，遂再向他伸腳，想令他張倒地被制服。

不過控方質疑，被告所使用的武力超越自衞的程度，他聲稱為制止張才使用武力，亦只是開脫之詞。控方並指，被告見到穿黑衣的「同路人」拉扯張才加入戰團，藉毆打張來表達對「同路人」的支持，惟被告不同意。

控方又質疑被告事後換走黑色上衣穿回白色上衣，將手套及口罩棄掉，是為了掩飾罪行。但被告指出，憑他的身高、他所穿戴的鴨舌帽及牛仔褲，警方要認出他其實並不困難。