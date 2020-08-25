政Whats噏：政府再派銅芯口罩　陳克勤：用得晒先好派

創新及科技局局長薛永恒昨日(24日)表示，以應付冬季可能出現嘅新一波疫情，政府預計於9月初再向市民派發「銅芯抗疫口罩」。但議員陳克勤認為「銅芯抗疫口罩」應該只派發畀有需要嘅人士，政府應再次開放申請或提供拒收嘅辦法，而唔係無差別咁「係又派唔係又派」，勿做大嘥鬼。

陳話街上都冇乜見到市民使用「銅芯抗疫口罩」，加上第一輪派發亦並非700萬市民都去申領，可見市民對銅芯口罩嘅需求唔算大，政府應該仲有唔少存貨。陳指，即使基層市民可能需要用到銅芯口罩，政府都可以用一啲簡單嘅方法，例如畀市民憑身份證到郵局領取，或者開放畀市民申請。既可免卻統一發放造成嘅浪費，又消耗派發口罩需要嘅人力同財力，陳仲贈政府一句：「用得晒，你先好派，咪做大嘥鬼。」

有唔少網民都認為政府如果統一派發係非常浪費嘅行為，有人指第一次派發時有好多市民攞咗但唔用，只係抱住唔好蝕底嘅心態，係唔係都攞咗先實在好浪費。亦有網民認為「唔好為派而派，唔環保，又浪費公帑。」

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