免費病毒檢測擴至電梯從業員　明起可預約

升降機及自動梯從業員明日起可預約免費病毒檢測。

第三波新冠肺炎疫情持續，政府陸續為較高風險的特定群組，提供免費新冠病毒檢測服務。機電工程署今日(25日)公布，考慮到升降機及自動梯行業從業員的情況，由明日(26日)起，特定群組免費檢測服務將擴大至該行業從業員，參與計劃的從業員明日起可於政府網頁登記，而有關檢測承辦商不會取得參與者的個人資料。檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生防護中心跟進，署方呼籲從業員積極參加檢測計劃。

機電署發言人續指，將透過各註冊升降機及自動梯承辦商(註冊承辦商)分發檢測套裝予其僱員，即註冊升降機及自動梯工程師和工程人員，以及一般工人和學徒。上述從業員需自行採集深喉唾液樣本，並將樣本交回相關註冊承辦商，由檢測承辦商進行檢測。

至於非受僱於註冊承辦商的註冊升降機及自動梯工程師或工程人員，將於8月27日起可攜同有效註冊證，在指定時段到機電署總部大樓登記及索取檢測套裝。有關安排及指定樣本收集點詳情可在機電署網頁查閲。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020