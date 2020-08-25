專線小巴生意大跌　議員促向司機提供援助

柯創盛(右)今日為來往慈雲山同黃大仙的小巴噴灑抗疫塗層。

本港上月初爆發第3波疫情，慈雲山一度成為重災區，連帶往來黃大仙的小巴生意都大跌70%至80%。議員柯創盛今日(25日)為小巴噴灑抗疫塗層，又指不少綠色小巴在疫情下面臨開工不足問題，但未有受惠於兩輪防疫抗疫基金，故希望當局稍後推出第三輪抗疫基金時能更精準針對有需要人士。

柯表示，不少小巴司機都是65歲以上人士，而且很多都是自僱人士，亦沒有強積金戶口，故無法受惠早前兩輪抗疫基金。他指出，因乘客量大跌，小巴司機每星期只能夠開工3、4日，故希望政府容許司機只需提供稅單作工作證明，就可受惠第三輪抗疫基金。

近月有不少區議員協助區內小巴噴灑抗疫塗層，柯創盛認為政府可以主動做多些，並呼籲政府抗疫思維須與時並進、靈活多變，以及要多運用新科技協助防疫。

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