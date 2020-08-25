被傳逃亡海外　張崑陽Fb自稱畢業但未交代去向

《港區國安法》實施接近2個月，多名曾提倡香港獨立或民主自決的政治人物逃至海外，上周再傳出前「民間外交網絡」發言人張崑陽已離港赴英。張崑陽昨晚(24日)於社交平台Facebook(Fb)發文，稱自己完成論文，終於畢業於香港大學中國研究及政治與公共行政學系，但未有交代自己目前身在何處。

張指，其論文內容主要回顧本土主義及民族主義在香港發展的軌迹，又指香港有很多議題值得研究，希望學術界可以更重視香港的研究價值。張亦上傳一張在港大拍攝的個人照，其地點則標註在港大陸佑堂。

張崑陽自本月中被傳離港後曾多次在Fb發文，包括評論民主派議員應否延任立法會，以及美國國務卿外訪與中俄的關係，惟沒有回應自己是否已離港和目前身在何處。

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