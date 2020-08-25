港府「特赦」晚市堂食延至9時　食店東主諷「病毒唔識睇時間」

港府在飲食業界千呼萬喚下，終於「特赦」全港食肆由周五(28日)起，提供晚市堂食的時間可延至晚上9時，期間每枱限坐2人等防疫規定則維持。有食店東主批評，放寬禁令對糖水店及火鍋店等黃金營業時段位於深夜的食肆無補於事，質疑晚上9時的「死線」缺乏實際理據。

位於旺角茶餐廳的負責人鍾先生認為，政府略為放寬禁令感覺只是為防民之口，對大部分食肆，尤其糖水店及火鍋店幫助不大，因該類餐廳要過了9時才到黃金營業時間。

至於茶餐廳等食肆，他指現時晚上生意根本不多，並質疑病毒「唔識睇時間」，不會在晚上9點後特別活躍，要求政府設立更完善的防疫政策。他又指目前業界已「蝕住做」達半年，遲交租更要被業主罰款，敦促政府應支援業界，僅「開金口」呼籲業主減租並無幫助。

楊小姐同樣認為延遲禁堂食意義不大，她工作的糖水店八成生意都在晚上9時後，目前生意額由過萬港元一日跌至僅二、三千元，預料放寬後對生意零幫助。她又批評政府經常「彈出彈入」、朝令夕改，令業界無所適從，只能以捱打形式維持生計。酒樓副總經理蘇萬誠則預料延長堂食時間對中式飲食業幫助不大，但放寬至少是個好的開始。

市民鄧小姐諷刺政府延長堂食時間「皇恩浩蕩，猶如特赦業界」，又認為政府延長堂食至9時缺乏實質理據支撐，狠批政府防疫不力，政策欠缺規劃，同時又炮轟港府政策一向漠視市民及專家意見，無奈作為小市民只能跟隨。

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